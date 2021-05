Secondo quanto si apprende da un recente rappoto di Bloomberg, sembra che Apple sia ancora alle prese con i problemi di produzione legati al display XDR Liquid Retina per il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici.

iPad Pro 2021: Apple è in crisi

Mentre le stime di spedizione per l'ultimo iPad Pro da 12,9 pollici scivolano a luglio, un nuovo rapporto di Bloomberg emerso poche ore or sono, afferma che Apple sta continuando ad affrontare problemi di produzione. Come riportato prima dell'annuncio iniziale, i problemi derivano dalla tecnologia del display mini-LED.

Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg riferiscono che l'azienda continua a lottare per realizzare la tecnologia dei display mini-LED in quantità maggiori. Ciò sta ritardando notevolmente la produzione e le spedizioni per i clienti.

Il problema principale è che la produzione del nuovo schermo MiniLED del modello da 12,9 pollici si è finora rivelata impegnativa. Bloomberg News ha riferito ad aprile, prima che il dispositivo fosse annunciato, che il nuovo dispositivo sta affrontando vincoli di fornitura a causa delle complessità che circondano la nascente tecnologia. I partner di produzione della società stanno ancora lottando per produrre gli schermi più complessi in quantità maggiori.

Apple sta commercializzando il display mini-LED dell'iPad Pro con la dicitura “Liquid Retina XDR“. Il display offre un'elevata gamma dinamica simile a quella dell'Apple Pro Display XDR. L'iPad Pro ha circa 2500 zone di oscuramento locale, consentendo un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1 e una luminosità di picco di 1600 nit.

L'iPad Pro da 11 pollici, che continua a utilizzare lo stesso display LCD dei precedenti modelli di iPad Pro, è già disponibile per la consegna a partire dalla fine di questo mese o nella prima settimana di giugno

I primi modelli di iPad Pro dovrebbero arrivare il 21 maggio. Voi avete scelto uno dei due nuovi device o attenderete un po' di tempo prima di prenderne uno?

