Apple AirPods Pro 2: lusso a prezzo low cost con il Black Friday

Una bomba è esplosa su Amazon durante l’ultimo giorno di Black Friday! Gli Apple AirPods Pro 2 sono in super offerta a un prezzo decisamente imperdibile. Acquistali all’impressionante prezzo di 189€, invece di 279€! Che risparmio esagerato oggi! Ma hai poche ore per approfittarne. Quindi devi essere veloce se vuoi aggiudicartene almeno un paio.

Li indossi e questi auricolari ti avvolgono fin da subito in un mondo fatto di musica e qualità. Completamente isolato da ciò che ti circonda, il tuo udito sentirà solo le preziose note della tua musica preferita o la voce di chi ti sta parlando in chiamata. La consegna gratuita è inclusa con il tuo abbonamento a Prime, ma c’è anche un’altra interessante sorpresa.

Apple AirPods Pro 2 in 5 rate a tasso zero

Gli Apple AirPods Pro 2 puoi pagarli anche in 5 comode rate a tasso zero! Cosa stai aspettando? Acquistali subito a partire da soli 37,80€ al mese, per cinque mesi senza interessi! Si tratta di un’ottima opportunità per approfittare di questa incredibile offerta senza dover pagare tutto subito, ma un po’ alla volta.

Grazie all’audio spaziale il suono ti avvolge completamente ed è personalizzato anche in base alla struttura delle tue orecchie. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore assicura un’esperienza completamente isolata dai rumori ambientali che ti circondano. Provali anche sull’aereo e viaggia in totale relax.

Acquista gli AirPods Pro 2 a soli 189€, invece di 279€! Si tratta dell’ultimo giorno per approfittare di questa offerta firmata Black Friday Amazon.