Apple AirPods Pro 2 a 154€ solo OGGI su Amazon

Assicurati un paio di auricolari premium a un prezzo sconvolgente. Gli Apple AirPods Pro 2 sono in super offerta su Amazon. Grazie allo sconto che si attiva al momento del check out, oggi li acquisti a soli 154 euro. Un prezzo decisamente conveniente per questo modello.

Ovviamente la tua iscrizione a Prime ti dà diritto alla consegna gratis direttamente a casa tua.

Apple AirPods Pro 2: uno spettacolo per le tue orecchie

Una volta indossati gli Apple AirPods Pro 2 non vorrai più lasciarli. Approfitta subito dell’offerta su Amazon. Il suono si propaga nelle tue orecchie in modo uniforme, immergendoti completamente in quello che stai ascoltando.

Inoltre, grazie all’audio spaziale personalizzato ogni nota arriva da tutte le direzione. I sensori di movimento rilevano anche la tua posizione modificando così l’esperienza di ascolto. Una volta che li indossi si abbinano automaticamente al tuo dispositivo.

Acquistali immediatamente a soli 154 euro. Il prezzo lo ottieni al check out. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.