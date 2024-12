Apple AirPods 4 in regalo l'ultimo giorno di Black Friday Amazon

I nuovissimi Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva del Rumore sono in offerta speciale per l’ultimo giorno di Black Friday su Amazon. Ultima chiamata a un prezzo super scontato! Acquistali adesso a soli 177€, invece di 199€. Un’occasione imperdibile visto il risparmio fantastico con cui vengono venduti in queste ore.

Questi auricolari open-ear sono i primi a integrare un sistema avanzato di Cancellazione Attiva del Rumore. Incredibilmente efficace, assicurano un ascolto senza distrazioni né interferenze, anche in aereo. Nonostante il loro design aperto, riescono a ridurre significativamente i rumori ambientali, permettendo così di abbassare il volume di ascolto di circa il 40%.

Gli Apple AirPods 4 sono auricolari open-ear che, nonostante il loro design senza tappi in-ear, assicurano una Cancellazione del Rumore importante.

Grazie alla loro forma ergonomica non si inseriscono nel canale uditivo, risultando estremamente più comodi e compatibili con tutte le orecchie. Sono perfetti per un uso prolungato. Rispetto alle generazioni precedenti questi auricolari offrono una qualità sonora superiore e integrano anche l’audio spaziale con supporto ai movimenti della testa.

