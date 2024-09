Apple AirPods 3: auricolari premium oggi a prezzo per tutti su MediaWorld

Con un prezzo accessibile a tutti, oggi MediaWorld sta sfoggiando un’offerta incredibile con protagonisti gli Apple AirPods 3. Questi auricolari premium oggi costano pochissimo. Mettili subito in carrello a soli 169€, invece di 199€. Scopri la qualità del suono grazie a questi gioiellini. Regalati dei top di gamma ora a prezzo best buy.

Goditi un audio spaziale senza tappi in-ear, con una comodità totale e una vestibilità incredibile. Si adattano perfettamente alle tue orecchie, senza affaticarle. Approfitta subito di questa incredibile offerta. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, con MediaWorld, scegliendo PayPal, puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple AirPods 3: semplicemente eccezionali

Gli Apple AirPods 3 sono gli auricolari dal giusto compromesso tra prezzo competitivo e alta qualità del suono. Oggi li trovi in offerta su MediaWorld a prezzo contenuto. Goditi subito un suono avvolgente e personalizzato, per ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora. Inoltre, se hai un iPhone, sono i giusti compagni da abbinare.

La EQ adattiva calibra la musica per il tuo orecchio. Goditi bassi di altissimo livello grazie a un driver dinamico, potenziato da un amplificatore custom, che regala un risultato super dettagliato all’ascolto. In tutti e due gli auricolari un microfono rivestito da una speciale rete acustica riduce al minimo il rumore del vento.

Controlla riproduzione e chiamate con un pizzico. Impermeabili, li usi sotto la pioggia o durante allenamenti intensi. La custodia di ricarica assicura fino a 30 ore di ascolto totali. Inoltre, gli Apple AirPods 3 sono facilissimi da abbinare. Avvicinali al tuo iPhone e apri il coperchio della custodia. Subito verranno riconosciuti e abbinati in un attimo. Indossali e si connettono automaticamente.

Cosa stai aspettando? Approfitta di questa incedibile offerta di MediaWorld. Acquistali adesso che li paghi solo 169€.