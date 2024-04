Apple AirPods di 2a generazione su Amazon a un PREZZO da URLO (-27%)

Tieniti forte perché l’offerta che ti sto per segnalare è davvero una di quelle da non perdere assolutamente. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello le mitiche Apple AirPods di 2a generazione a soli 109 euro, invece che 149 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 27% che ti permette quindi di risparmiare ben 40 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi per quelle che sono indubbiamente le migliori cuffiette Bluetooth di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple AirPods di 2a generazione a prezzo mini

Possiamo affermare con certezza che a questa cifra sono da prendere al volo. Siamo di fronte a degli auricolari top di gamma per chi non vuole fare rinunce. Riescono a regalare un suono immersivo e realistico che ti permetterà di ascoltare la musica o guardare i film e le serie TV in modo molto più coinvolgente.

Sono leggerissime e quindi molto comode. Le puoi tenere per tutto il giorno senza problemi. Puoi attivare rapidamente Siri con la voce e godono di una connessione istantanea e senza nessuna latenza. Inoltre la custodia è in grado di regalare oltre 24 ore di autonomia complessive.

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo sono da prendere all’istante. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Apple AirPods di 2a generazione a soli 109 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.