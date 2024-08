Apple AirPods 2 con meno di 100€ su MediaWorld

Gli Apple AirPods 2 sono un ottimo paio di auricolari. Si tratta della soluzione ideale se cerchi qualcosa che si abbini alla perfezione al tuo iPhone senza dover perforza spendere una fortuna. Acquistali con meno di 100€ su MediaWorld. Si tratta di un’ottima promozione.

Tra l’altro questo articolo gode della consegna gratuita disponibile. Puoi anche decidere per il ritiro gratuito in negozio se ti è più comodo, solitamente in 30 minuti dalla conferma dell’ordine. Inoltre, con PayPal, puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple AirPods 2: audio eccellente e facilità d’uso

Gli Apple AirPods 2 sono la soluzione perfetta per il tuo iPhone. Offrendo un’eccellente qualità audio, sono ottimi per ascoltare musica, chiamare e giocare o guardare video. Oggi sono tuoi a un prezzo formidabile. Mettili in carrello a soli 99,99€, invece di 149€. Li trovi solo su MediaWorld.

La loro forma ergonomica garantisce un comfort senza precedenti, incastrandosi alla perfezione nelle tue orecchie. Grazie al chip H1 la connessione wireless è stabile e veloce. Basta indossarli affinché si connettano con i tuoi dispositivi Apple e passi da uno all’altro senza problemi.

Grazie alla custodia di ricarica sono sempre pronti all’uso e garantiscono fino a 24 ore di autonomia e 5 ore di ascolto con una sola carica. Acquista adesso gli Apple AirPods 2 con meno di 100€.