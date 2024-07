Apple AirPods 2: INTRAMONTABILI, oggi a PREZZO SHOCK

Oggi la musica è un aspetto importante delle nostre giornate. Quando andiamo al lavoro o vogliamo semplicemente rilassarci è importante godersi il massimo della qualità. Approfitta subito dell’offerta di Unieuro. Acquista gli Apple AirPods 2 a soli 109€, invece di 149€.

Questo prezzo shock sta andando a ruba. Ecco perché dovresti essere veloce. Puoi confermare l’ordine con consegna gratuita a casa o prenotando un ritiro gratuito in negozio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 36,33€ al mese.

Apple AirPods 2: qualità e convenienza nei tuoi nuovi auricolari

I tuoi nuovi auricolari oggi sono gli Apple AirPods 2, tuoi a soli 109€. Unieuro ha confezionato una grande promozione per chi cerca ottima qualità e convenienza. Abbinali la prima volta ai tuoi dispositivi. Dopodiché devi solo indossarli affinché si abbinino. L’alta stabilità di connessione e la bassa latenza li rende davvero speciali.

I driver audio offrono un suono potente con bassi profondi e alti cristallini. Inoltre, essendo resistenti ad acqua e polvere, sono perfetti in qualsiasi situazione, anche mentre fai sport e quando piove. La custodia di ricarica garantisce fino a 24 ore di ascolto totali. Con una sola carica hai fino a 5 ore di ascolto.

Attiva Siri in modo facile e immediato. Gestisci la riproduzione e le chiamate con i comandi touch, facilissimi e molto pratici. Acquista ora gli AirPods 2 a soli 109€, invece di 149€.