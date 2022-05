Apple aggiorna le AirPods: ecco cosa cambia

Apple ha appena rilasciato un nuovo software per le sue cuffie True Wireless Stereo, le AirPods 2 e le AirPods Pro; non di meno, ha anche aggiornato le sue over-ear Max. L’aggiornamento in questione aggiorna i firmware dei gadget audio della mela alla versione v4E71. Ma cosa cambia nello specifico? Navigando nel codice abbiamo scoperto che questo update è disponibile anche per le AirPods 3.

Come aggiornare il firmware delle AirPods di Apple?

Attenzione: l’aggiornamento arriva su tutti i modelli e perfino sulle soluzioni di casa Beats. Rispetto alla versione 4C165, cosa cambia con la versione nuova?

Purtroppo non lo possiamo sapere, perché Apple non rilascia mai i registri delle modifiche delle sue cuffie; al contrario, occorre sempre attendere di vederlo ufficialmente per capire le novità sotto la scocca.

Andiamo con ordine: saprete tutti che l’aggiornamento manuale per questa tipologia di prodotti non è contemplato per il colosso di Cupertino. La società ha detto che la nuova iterazione del software arriva da sola nel momento in cui si collegano le cuffie all’iPhone.

Ecco come fare per aggiornare:

In primo luogo dovete aprire le impostazioni sul vostro iPhone;

Andate alla voce “Bluetooth”;

Toccate AirPods dall’elenco dei dispositivi;

Pigiate la “i” posta accanto;

Guardate il numero di versione. Se è v4E71, allora avrete tutto aggiornato.

