Il miglior prodotto Apple da comprare oggi su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero speciale: parliamo delle AirPods con ricarica via cavo a soli 98,99€. È un’offerta molto intrigante che vi abbiamo segnalato già alcuni giorni fa, ma che per fortuna sembra essere ancora disponibile sul portale di e-commerce americano. Certo, è una promozione intrigante, anche perché il modello di terza generazione si trova a 169,99€ (tutt’altra cifra). La variante Pro delle cuffiette TWS di Apple invece, è in sconto a soli 194,99€ con spedizione gratuita e possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Badate bene che è la versione con supporto per la ricarica mediante MagSafe, quella uscita lo scorso anno.

I prodotti Apple da comprare oggi su Amazon

Sul fronte dei PC invece, non possiamo non segnalarvi l’eccellente MacBook Pro da 13″, un dispositivo che è un Best Buy nel panorama dei laptop per la produttività. Noi lo abbiamo testato a lungo e lo abbiamo trovato eccellente oper l’editing video su DaVinci o su FinalCut Pro. Oggi si porta a casa a 1249,00€.

Tuttavia, il nostro preferito è e rimarrà sempre il Mac Mini con SoC M1 a soli 699,00€: è una cifra eccellente per uno dei PC desktop più potenti del mercato per la fascia di prezzo in cui si colloca. Pensate che è “pronto all’uso”: vi basterà collegarlo alla corrente, attaccare mouse, tastiera, casse e monitor per vederlo funzionante al 100%. Non di meno, ha performance “da paura”. Si tratta del più venduto su Amazon, vi consigliamo di approfittarne prima che salga il prezzo.

Infine, vogliamo suggerirvi l’acquisto di un nuovo iPhone: se non cercate l’ultimo modello, l’iPhone XR a soli 315,00€ in colorazione nera e con 128 GB di memoria interna. È uno dei telefoni che proprio questi giorni sta vivendo una “nuova rinascita”: prezzo super low-cost, prestazioni ottime, autonomia al top e aggiornatissimo (e lo sarà ancora a lungo), insomma: cosa chiedere di più?