Apple aggiorna i suoi iPhone: arriva la beta pubblica di iOS 17.5

In queste ore Apple ha appena rilasciato la nuova beta pubblica di iOS 17.5; scopriamo insieme cosa cambia con questa iterazione del software e quando arriverà sui terminali al grande pubblico.

Andiamo con ordine: pochissimi giorni fa l’OEM di Cupertino ha distribuito la seconda beta pubblica del prossimo update per iPhone e iPad ai beta tester; di fatto, gli sviluppatori (e non solo) possono già provare l’iterazione del firmware prima del rollout commerciale. Come sempre, ricordiamo che queste versioni arrivano ogni due settimane per i programmatori e per i beta tester.

iOS 17.5: quali sono le novità?

Come si fa ad ottenere questa versione beta? Nulla di più semplice; basta andare nelle impostazioni, cliccare su “Aggiornamento software” e pigiare poi “Update beta”. A questo punto bisogna attivare il tutto ma serve sempre essere registrati sul sito web della compagnia.

Giusto per chi non lo sapesse, iOS 17.5 è una versione del software che introduce grosse novità ma sono essenzialmente per noi cittadini dell’Unione Europea. Di fatto, adesso gli sviluppatori di app potranno aggiungere le proprie applicazioni negli store alternativi che stanno nascendo in rete e si potranno scaricare anche dai siti web senza dover passare necessariamente dall’App Store ufficiale, tuttavia occorre soddisfare alcuni criteri ben specifici. Bisogna essere dei programmatori appartenenti all’Apple Developer Programm da due anni o bisogna avere un software scaricato almeno un milione di volte all’interno dell’App Store. Fra le altre cose, bisogna sottomettersi al processo di autenticazione della mela e occorre rispettare la policy sulla raccolta dei dati. Come detto in calce, la funzionalità è limitata a noi membri dell’Unione Europea per via del Digital Markets Act e non è disponibile per tutti.

