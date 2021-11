Apple aggiorna HomePod Mini e risolve diversi problemi

Apple rilascia il nuovo software per HomePod Mini con la versione v15.1.1 che introduce diverse correzioni di bug, miglioramenti alla stabilità del sistema e molto altro ancora.

L'OEM di Cupertino sta rilasciando il nuovo software HomePod 15.1.1 a tutti gli utenti. Questo aggiornamento arriva pochi giorni dopo che la società ha rilasciato il firmware 15.1.1 per tvOS.

La build in questione porta il numero 1A2591. Non è ancora chiaro cosa cambia con questa versione, ma probabilmente si tratta solo di una serie di correzioni di bug, come avvenuto con tvOS 15.1.1.

Quando arriva da noi?

Inoltre, questa settimana, l'OEM di Cupertino ha lanciato tre nuovi colori relativi all'HomePod Mini che vengono già forniti dell'ultima versione del software. Con la versione 15.1, la società di Tim Cook ha finalmente introdotto il supporto per la qualità Lossless e Dolby Atmos per lo smart speaker originale.

I colleghi di 9to5Mac hanno condotto alcuni test cercando di trasmettere la musica in streaming in Dolby Atmos con un paio di mini altoparlanti HomePod, ma Apple Music non mostra ancora il pulsante del “Dolby Atmos”; è presente solo l'opzione “Lossless“. Non solo, ma le note di rilascio di Apple chiariscono anche che HomePod Mini non può riprodurre l'audio spaziale, a meno che questo non venga collegato all'Apple TV.

Quando arriverà sul mercato da noi (probabilmente a fine novembre), dovete assolutamente provare a fare ciò:

Aprire l'app Casa;

Fare clic sull'icona Home nell'angolo in alto a sinistra;

Scegliere “Impostazioni Home”, quindi fare clic sul vostro profilo;

In “Media”, fare clic sulla scheda “Apple Music”;

Attivare “Audio senza perdita” e “Dolby Atmos”.

Noi non vediamo l'ora di poterne acquistare uno in maniera ufficiale dal sito della mela o, in alternativa, in super sconto su Amazon non appena verrà reso disponibile anche lì. Vi terremo aggiornati.