Apple aggiorna gli AirPods Pro 2: nuove sorprese audio

Grandi novità per gli Apple AirPods Pro 2 con il nuovo aggiornamento firmware 7B19. In arrivo grandi sorprese per le tue orecchie che saranno felici di poter sfruttare nuove funzionalità e miglioramenti in generale per un audio ancora più perfetto di quanto non lo fosse già. Se ancora non ce li hai, acquistali adesso in offerta speciale su Amazon.

Così potrai provare tutte le novità pensate e create per questi auricolari premium di Casa Cupertino che, a oggi, sono tra i migliori sul mercato per qualità audio e cancellazione del rumore. Senza dubbio, questi auricolari sono un perfetto abbinamento all’ecosistema Apple. Si abbinano ai tuoi dispositivi in un attimo e si connettono automaticamente appena li indossi.

Inoltre, passano da un dispositivo all’altro autonomamente quando inizia la riproduzione o arriva una chiamata. Alle già tantissime funzionalità premium degli Apple AirPods Pro 2, il nuovo aggiornamento firmware 7B19 aggiunge altre tre novità davvero speciali. Scopriamo di cosa si tratta.

Apple AirPods Pro 2: il nuovo aggiornamento aggiunge 3 novità

Sono 3 le novità che l’aggiornamento firmware 7B19 ha aggiunto ai già perfetti Apple AirPods Pro 2. Le caratteristiche seguenti fanno leva sul potente chip H2 che garantisce elaborazioni audio avanzate, regolazione dinamica del suono in base all’ambiente e protezione dell’udito. Ecco qui cosa Apple ha implementato:

Test dell’udito : permette agli utenti maggiorenni di effettuare un esame audiometrico direttamente dagli AirPods ottenendo risultati precisi che vengono salvati in sicurezza nell’App Salute e condivisibili con un medico;

: permette agli utenti maggiorenni di effettuare un esame audiometrico direttamente dagli AirPods ottenendo risultati precisi che vengono salvati in sicurezza nell’App Salute e condivisibili con un medico; Modalità Apparecchio Acustico : creata per le persone con perdita uditiva lieve o moderata, amplifica i suoni ambientali oltre all’audio di chiamate e contenuti multimediali. Questa funzionalità è stata approvata e autorizzata dalla FDA negli Stati Uniti per l’uso come apparecchio acustico di tipo “over-the-counter”. Al momento questa funzionalità è disponibile solo in Canada e negli Stati Uniti;

: creata per le persone con perdita uditiva lieve o moderata, amplifica i suoni ambientali oltre all’audio di chiamate e contenuti multimediali. Questa funzionalità è stata approvata e autorizzata dalla FDA negli Stati Uniti per l’uso come apparecchio acustico di tipo “over-the-counter”. Al momento questa funzionalità è disponibile solo in Canada e negli Stati Uniti; Protezione dell’udito: offre il monitoraggio costante dell’esposizione ai rumori intensi e regola i livelli sonori per proteggere l’udito, specialmente quando l’utente si trova in ambienti particolarmente rumorosi. Al momento questa funzionalità è disponibile solo in Canada e negli Stati Uniti.

Anche se le funzionalità non sono disponibili per ora in Italia, l’aggiornamento corregge i bug e migliora l’esperienza di ascolto. Puoi aggiornare i tuoi Apple AirPods Pro 2 lasciandoli nella custodia di ricarica, collegandoli all’alimentazione e tenendoli vicini a un dispositivo Apple con sistema operativo aggiornato all’ultima versione.