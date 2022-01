Apple: addio alle EarPods in Francia

Secondo quanto si apprende, Apple ha smesso di inserire gli EarPods all'interno delle scatole di iPhone molto tempo fa, ma in Francia questa pratica ha continuato ad essere. I cugini francesi infatti, hanno trovato le cuffie cablate della mela nei box dei nuovi melafonini fino a poco fa.

Perché Apple inseriva le EarPods negli iPhone francesi?

Ciò che ha spinto l'azienda a fare ciò è dovuto ad un cavillo legale dovuto alle radiofrequenze nel Paese. Secondo lo Stato infatti, le cuffie erano un elemento necessario che doveva essere incluso nella confezione con gli smartphone. Tuttavia, questa Legge è stata ora modificata.

Secondo un nuovo rapporto di MacRumors, a partire dal 24 gennaio 2022, l'OEM di Cupertino non fornirà più gli EarPods nella confezione di un nuovo telefono. La Legge che in precedenza obbligava la compagnia a includere un “kit vivavoce” con i propri device è stata ora modificata a favore della riduzione dell'impronta ambientale dei dispositivi digitali.

Apple ha dato il “via” a questa mossa nel 2020 quando ha smesso di includere le cuffie cablate e il brick di ricarica con l'iPhone 12, riducendo significativamente le dimensioni della sua scatola e le emissioni inquinanti.

Questa nuova legge non è applicabile solo ad Apple ma a tutti i produttori di smartphone in Francia in quanto non li obbliga più a includere le cuffie nella confezione. Invece, devono solo assicurarsi che le cuffie compatibili siano disponibili separatamente come accessori opzionali.

Il provider francese Frac ha pubblicato un avviso nel proprio negozio affermando:

Gentili clienti, desideriamo informarvi che i nostri produttori non sono più tenuti a fornire cuffie/kit vivavoce con i loro smartphone in Francia. Questa nuova legge, adottata alla fine del 2021, mira a ridurre l'impronta ambientale in Francia. Per quanto concerne i prodotti del brand Xiaomi, tale mossa varrà per quelli acquistati a partire dalla settimana del 17 gennaio 2022. Lo stesso varrà per i gadget di Apple a partire dalla settimana del 24 gennaio 2022. Grazie per la comprensione.

Per ora, il sito Web francese di Apple continua a mostrare agli EarPods come un articolo incluso nella confezione insieme al cavo da USB-C a Lightning che probabilmente verrà presto cambiato con i flagship di nuova generazione.

L'iniziativa ecologica di Tim Cook, sebbene controversa, sta diventando una pratica standard nel segmento degli smartphone premium. Tuttavia, alcune regioni si sono opposte, come il Brasile che ha multato il gigante tecnologico di Cupertino di 1,9 milioni di dollari nel mese di marzo 2021 per non aver incluso i caricabatterie all'interno degli iPhone 12.