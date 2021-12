Apple: e se le cuffie EarPods (2021) fossero davvero così?

Un inedito concept immagina le EarPods in versione 2021, finalmente aggiornate e caratterizzate da alcune interessanti tecnologie che invece sono già adesso presenti all'interno della famiglia di AirPods. Questa volta 9to5Mac immagina come potrebbe apparire la nuova generazione di EarPods nel caso in cui dovessero ricevere un restyle in termini di design e anche di funzionalità.

Cosa ne pensate di questo concept per le EarPods (2021)?

Uno degli aspetti più interessanti del concept sulle EarPods 2021 è la presenza del cavo intrecciato: chiunque abbia mai posseduto e utilizzato un paio di cuffie Apple con il cavo, sa bene quanto quello standard sia troppo delicato e incredibilmente prono a danni quasi sempre potenzialmente catastrofici.

Oltre al nuovo cavo più robusto e al passo coi tempi, il modello di EarPods aggiornate al 2021 avrebbe anche un auricolare più grande e in pieno stile AirPods: questo permetterebbe agli ingegneri Apple di inserire componenti audio migliori e in grado di offrire un'esperienza di ascolto al pari con le cuffie TWS oggigiorno in commercio.

Infine, due aspetti cruciali che potrebbe rendere il modello 2021 delle Earpods il gadget definitivo: la possibilità di acquistarle anche nella colorazione grigio siderale e l'introduzione dell'adattatore audio da 3.5 mm in confezione per sfruttarle anche su device Android. Per il prezzo, considerando l'integrazione della tecnologia Spatial Audio e l'ANC, il colosso di Cupertino potrebbe venderle senza problemi anche a 39,99 euro.

In attesa di scoprire se Apple presenterà mai una nuova generazione di EarPods, le AirPods 3 di Apple su Amazon rappresentano la migliore soluzione per ascoltare musica in libertà e senza dipendere dal cavo.