Apple ABBATTE il prezzo del suo iPad: adesso costa meno di 400€

Nel mondo dei tablet, l’iPad di Apple è da sempre sinonimo di alta qualità: un dispositivo particolarmente apprezzato per la sua robusta costruzione e per la capacità di gestire più applicazioni impegnative con estrema facilità. Perfetto per chi cerca un device versatile per il lavoro o lo studio, è anche ideale per chi ama guardare film, giocare e navigare su internet.

Attualmente, puoi acquistare l’iPad di Apple su Amazon al sorprendente prezzo di soli 379 euro, anziché 439 euro, con oltretutto la possibilità di pagare a rate: affrettati, lo sconto del 14% è disponibile solo per un periodo limitato.

Nuovo calo di prezzo per l’iPad di Apple

Apple ti offre un iPad equipaggiato con display Liquid Retina da 10,9″, che garantisce immagini nitide e colori brillanti grazie alla tecnologia True Tone, capace di regolare automaticamente la tonalità dello schermo. Il chip A14 Bionic con una CPU a 6 core ed una GPU a 4 core assicura prestazioni elevate in ogni situazione, sia per la produttività che per il gaming.

La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di scattare foto spettacolari, mentre la fotocamera anteriore con ultra grandangolo è ottima per selfie e videochiamate. Con il Touch ID, puoi accedere in modo sicuro e veloce al tuo iPad ed utilizzare Apple Pay. La connettività è migliorata grazie al Wi-Fi 6 ed alla porta USB C, che consente ricariche rapide e trasferimenti di dati alla velocità della luce.

La batteria a lunga durata è ideale per chi necessita di un dispositivo che possa accompagnarlo per tutto il giorno. L’iPad è compatibile con l’Apple Pencil e la Magic Keyboard Folio, offrendo ulteriori possibilità per disegnare, prendere appunti o lavorare in modo efficiente. Con il sistema operativo iPadOS 16, il tablet offre funzionalità avanzate che rendono ogni attività più semplice ed intuitiva.

Le scorte sono limitate, quindi non perdere tempo ed aggiungi subito al carrello il tuo iPad, approfittando di un ulteriore risparmio di 60 euro e della spedizione rapida e gratuita direttamente a casa tua.