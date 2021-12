Apple A16: il processore potrebbe deluderci?

La prima generazione di chipset a 3 nm di TSMC utilizzerò ancora la struttura a transistor FinFET che esiste da 20 anni. I primi rapporti affermano che questo processo inizierà la produzione di massa nel terzo trimestre del prossimo anno. Tuttavia, ci sono alcune sorprese per quanto concerne i prodotti Apple che adotteranno questa soluzione.

Apple A16: un leggero upgrade dell'A15?

I rapporti affermano che il tempo di produzione di massa del processo TSMC a 3 nanometri inizierà nel quarto trimestre del prossimo anno. Il primo lotto della sua capacità produttiva sarà diviso equamente tra Apple e Intel.

Ovviamente, il quarto trimestre è un periodo troppo in là per far sì che tali chipset arrivino sulla serie iPhone 14. Ciò significa che il processore A16 Bionic non utilizzerà il processo TSMC 3nm. Il SoC di nuova generazione utilizzerà ancora il processo di produzione a 4 nm di TSMC.

Per quanto riguarda il nodo architettonico a 3 nanometri, sappiamo che questo verrà utilizzato per l'M3 di Apple per Mac. Da parte di Intel, non è facile fare ipotesi. Il Core Raptor Lake di 13a generazione utilizzerà Intel 7 (10nm) e il Core Meteor Lake di 14a generazione non sembra essere così veloce.

Rapporti precedenti mostrano che l'A16 Bionic a 4 nm ha nome in codice Creta. Utilizzerà la tecnologia di processo N4P di TSMC. Questa tecnologia è in realtà un piccolo upgrade del normale processo a 5 nm. TSMC aveva pianificato in precedenza di mettere la tecnologia di processo a 3 nm nella fase di produzione di massa nella seconda metà del 2022. Tuttavia, ha riscontrato un collo di bottiglia nel progetto e questo ha fatto sì che si creassero ritardi per la messa in produzione sul mercato.

Ciò potrebbe significare che l'obiettivo dell'aggiornamento della serie Apple iPhone 14 del prossimo anno non sarà sulle sue performance; l'azienda dovrà migliorare altri parametri come il software fotografico e altro. Probabilmente, vedremo un profondo restyling all'estetica dei dispositivi premium (la line-up Pro); staremo a vedere.