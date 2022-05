AppGallery e HMS: 5 app per la produttività con Huawei Nova 9 SE (VIDEO)

Lo sviluppo dei Huawei Mobile Services (HMS) ha visto una forte accelerazione negli ultimi anni, portando al consolidamento di un ecosistema software completo e funzionale. Con il video di oggi approfondiamo alcuni aspetti di questo ecosistema, alla scoperta di applicazioni e servizi di ottima qualità, sviluppati da Huawei per offrire ai propri utenti una fantastica esperienza d’uso.

In particolare, nel video di oggi si parla di produttività e di 5 applicazioni perfette per assisterci durante una giornata lavorativa con gli HMS. Il video è disponibile a questo link o accedendo al nostro canale YouTube.

Per raccontarvi il mondo HMS, utilizziamo il nuovo Huawei Nova 9 SE, l’ultimo dispositivo mid-range presentato dal produttore (acquistabile su Amazon a 349€ e sul sito ufficiale Huawei). Caratterizzato da un design ricercato e da una qualità costruttiva impeccabile, Nova 9 SE fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, grazie ad una dotazione hardware potente e ad un comparto fotografico di qualità.

HMS e App Gallery in costante crescita

Oltre ad un ecosistema hardware di tutto rispetto, con un vasto catalogo di prodotti tra smartphone, tablet, PC e altri dispositivi, Huawei punta moltissimo sullo sviluppo dei propri servizi software. Negli ultimi anni gli HMS e App Gallery sono stati protagonisti di una crescita costante, fino a raggiungere – ad oggi – oltre 730 milioni di utenti attivi ogni mese.

Lo store proprietario può contare sul supporto di oltre 5.4 milioni di sviluppatori, un numero in continua crescita. App Gallery oggi conta più di 187.000 applicazioni di terze parti, un’offerta destinata ad espandersi mese dopo mese. Tra i motivi del successo dei Huawei Mobile Services non possiamo non citare Petal Search, il motore di ricerca sviluppato da Huawei che ha già supportato oltre 220 milioni di utenti in tutto il mondo.

