APPENA 89€ su Amazon per questo robot aspirapolvere, IMPERDIBILE

Niente più scopa e paletta, se vai subito su Amazon puoi acquistare il robot aspirapolvere OKP a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Ti assicuro che è tutto vero. Siamo di fronte a uno sconto del 50% che taglia il prezzo a metà e ti permette di risparmiare quasi 90 euro sul totale. Una promozione coi fiocchi da non farsi scappare. Tieni presente però che si tratta di un’offerta a tempo limitato e quindi devi proprio essere velocissima.

Robot aspirapolvere a prezzo da urlo

Il prezzo di questo robot aspirapolvere è davvero incredibile e naturalmente durerà poco. Grazie al suo design sottile di soli 7,5 cm è in grado di arrivare ovunque, anche sotto gli armadi e i letti. Ha una potente aspirazione da 2100 pa ed è quindi in grado di raccogliere tutta la polvere e lo sporco sui tuoi pavimenti in una sola passata. Per cui non dovrai fare più niente e avrai anche più tempo libero per te.

Possiede 6 modalità di pulizia che potrai scegliere scaricando l’app dedicata e così lo puoi controllare da remoto e lo puoi programmare come desideri. La tecnologia Freemove 3.0 gli permette di evitare gli ostacoli senza fermarsi mai e possiede una batteria che dura un’ora e mezza. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Approfitta anche tu di questa offerta strabiliante ma fai veloce perché è destinata a durare poco. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere a soli 89,99 euro, invece che 179,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.