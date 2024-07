APPENA 17€ per questo smartwatch con funzione chiamata (errore prezzo?)

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa offerta è da prendere al volo perché scadrà in un lampo. Quindi prima che sia tardi vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo smartwatch a soli 17,07 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 32% sul prezzo originale più un ulteriore sconto di 10 euro con il coupon, per un risparmio totale di quasi 23 euro. Con questo smartwatch puoi tenerti in forma svolgendo tantissime attività sportive. Puoi rispondere alle chiamate dal polso e ricevere notifiche in tempo reale. A questo prezzo è una vera bomba.

Smartwatch che non delude e costa pochissimo

Senza girarci troppo in giro possiamo dire che è ovviamente il prezzo a rendere questo smartwatch uno dei migliori dispositivi che puoi acquistare oggi. Nonostante il costo bassissimo possiede ben 100 modalità sportive e una batteria che dura fino a 7 giorni con una singola ricarica.

Ha un bellissimo display da 1,85 pollici dove potrai monitorare il tuo stato di salute e vedere le notifiche di messaggi, chiamate e social. Inoltre possiede un microfono e un altoparlante incorporato per rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Non ci sono storie, a questa cifra è da prendere subito. Quindi prima che l’offerta finisca vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 17,07 euro, invece che 39,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.