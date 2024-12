Appena 13€ per i mitici auricolari wireless Xiaomi Redmi Buds 6 Active

Tieniti forte perché ti sto segnalando una promozione davvero incredibile e proprio per questo motivo durerà poco. Se fai veloce puoi aggiudicarti delle cuffiette Bluetooth spettacolari a un prezzo da non credere. Sto parlando dei mitici Xiaomi Redmi Buds 6 Active che ora su Amazon puoi avere a soli 13,37 euro, invece che 22,40 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 40% che taglia il prezzo che ti permette di risparmiare tantissimo. Avrai per le mani degli auricolari wireless di qualità, con audio bilanciato e potente, impermeabili, con batteria che dura fino a 30 ore e cancellazione del rumore in chiamata.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: a questo prezzo non c’è di meglio

È chiaro che Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono pensate per chi vuole spendere poco e oggi, con lo sconto del 40%, offrono un rapporto qualità prezzo imbattibile. Sono molto compatte e leggere, si adattano perfettamente all’orecchio e anche la custodia ha un design minimal. Godono di driver dinamici da 14,2 mm con 5 diverse modalità di equalizzazione per scegliere lo stile che desideri.

Possiedono microfoni precisi che captano solo la tua voce e con una riduzione del rumore per fare chiamate perfette. Hanno controlli touch su ogni auricolare per gestire le tracce musicali e regolare il volume. Godono di una connessione molto stabile, grazie alla connettività Bluetooth 5.4, e garantiscono anche bassissima latenza. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e hanno una batteria che dura fino a 6 ore di riproduzione con una singola ricarica e fino al 30 ore grazie alla custodia.

Che dire, se non fai veloce rischi di perderti questa straordinaria occasione. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Buds 6 Active a soli 13,37 euro, invece che 22,40 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.