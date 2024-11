App di bassa qualità? Ci penserà Google Play Store ad avvisarti

Sebbene Google Play Store offra migliaia (se non milioni) di app, non è detto che tutte siano particolarmente utili o scaricate da molti utenti. Forse è anche per aiutare nella cernita che l’app store Android, a breve, avviserà se un’app è di bassa qualità in base a una serie di fattori.

Nuovi avvisi ti daranno informazioni aggiuntive

Al momento, quando ci imbattiamo in un’app di bassa qualità, non c’è un modo concreto per identificarla: possiamo guardare i download effettivi o leggere le recensioni, ma non ci daranno un’indicazione precisa. Il portale Android Authority ha tuttavia recentemente rinvenuto degli avvisi che suggerivano proprio questo: l’app in download è, probabilmente, di bassa qualità.

In un recente teardown dell’APK di Google Play Store (parliamo della versione 43.7.19-31) sono stati trovati, precisamente, tre differenti avvisi: “Questa app viene disinstallata frequentemente rispetto ad app simili su Play”, recita il primo; “Play ha dati utente limitati su questa app” si legge nel secondo; “Questa app ha pochi utenti attivi rispetto ad altre su Play” è infine il terzo.

È probabile che non si tratti di notifiche a pop-up, bensì di avvertimenti riportati nella pagina dei dettagli dell’app in questione. Ma per quale motivo Google ha deciso di integrare questa novità? Uno tra gli obiettivi potrebbe essere quello di spingere gli utenti a verificare la presenza di alternative, magari più funzionali, ed evitare un eccessivo consumo di dati o di spazio sullo smartphone.

Potrebbe tuttavia rivelarsi un’arma a doppio taglio, specialmente per quelle tipologie di app che pochi utenti installano per scopi specifici e poi disinstallano in seguito. L’avviso, probabilmente, non sarà in grado di capire la differenza; al tempo stesso, se un’app è poco popolare non significa necessariamente che sia di alta qualità, così come una con milioni di download potrebbe non essere la migliore. Al momento, non sappiamo ancora se e quando Google implementerà questo aggiornamento.