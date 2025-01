App Bancarie e Crypto sotto attacco malware: utenti in pericolo

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone che utilizzano app bancarie ed exchange crypto sono in serio pericolo. La minaccia è una nuova campagna malware globale che sta colpendo le applicazioni finanziarie in tutto il mondo. Risulta quindi indispensabile vedere cosa si sa in merito e come proteggersi.

Gli esperti di sicurezza di Zimperium, società impegnata nel settore della sicurezza informatica, hanno scoperto due tipi di virus molto pericolosi. Questi, protagonisti della nuova campagna di attacco mondiale, lavorano insieme per rubare dati bancari, informazioni finanziari e altri dettagli utili agli attaccanti oltre che per il furto di identità.

Gigabud ha il compito di rubare le password delle app bancarie e crypto usando siti falsi e app truffaldine; Spynote, Ancora più pericoloso, può prendere il controllo totale del telefono infetto.

Gigabud e Spynote: due malware, un problema mondiale

Questi due malware, Gigabud e Spynote, hanno preso di mira più di 50 app finanziarie. Tra queste emergono 40 banche e 10 piattaforme per comprare, vendere e detenere criptovalute. L’attacco però, come hanno specificato gli esperti di Zimperium, non si limita a un solo paese. Infatti, i criminali hanno creato:

11 centri di controllo per gestire i virus tramite server dedicati;

per gestire i virus tramite server dedicati; 79 siti web falsi che copiano brand famosi, siti di shopping online e persino servizi governativi.

Anche se Gigabud e Spynote mirano soprattutto alle app bancarie personali, ci sono rischi anche per le aziende. Infatti, molte persone utilizzano lo stesso telefono sia per lavoro che per le cose private. Se lo smartphone viene infettato, i virus potrebbero rubare anche informazioni di lavoro importanti.

Dallo studio condotto da Zimperium è emerso anche che i due malware usano tecniche furbe per nascondersi e non farsi scoprire. Grazie a uno strumento chiamato Virbox rendono difficile agli antivirus normali trovarli e analizzarli.

Come proteggersi

Gli esperti di Zimperium hanno redatto un piccolo vademecum per garantire agli utenti una certa protezione da possibili attacchi condotti attraverso questa nuova campagna malware:

installare un antivirus per smartphone che funzioni in tempo reale e direttamente; fare attenzione a non scaricare app da fonti non ufficiali, anche se logo e grafica sembrano dire il contrario; non cliccare su link sospetti; non concedere alle app permessi di cui non hanno bisogno.

Nico Chiaraviglio, esperto di Zimperium, avverte: “Questi virus sono sempre più furbi e pericolosi. È fondamentale avere una protezione che funzioni in tempo reale sul telefono per difendersi da queste minacce che cambiano velocemente”.