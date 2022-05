Apex Legends Mobile per iOS e Android: data di uscita italiana ufficiale

Electronic Arts ha annunciato che Apex Legends Mobile sarà lanciato in tutto il mondo, Italia compresa, a partire dal 17 maggio 2022 per dispositivi iOS e Android.

Il gioco è un’esperienza basata su Apex Legends originale e sviluppata interamente per funzionare con device mobile. Il gameplay si ispira a quello che i giocatori hanno imparato a conoscere e amare nel corso degli anni, con nuove modalità di gioco, sistemi sociali e funzionalità pensate per giocare in movimento. In allegato, il nuovo trailer di presentazione.

Apex Legends Mobile: come pre-registrarsi su iOS e Android

Electronic Arts ricorda che è possibile ancora pre-registrarsi ad Apex Legends Mobile con lo scopo di aiutare la community a sbloccare le ricompense che saranno disponibili al lancio la prossima settimana. Per registrarsi, basta cliccare sui seguenti link:

Il titolo si presenta come uno gioco strategico sparatutto stile battaglia reale che presenta azioni con Leggende, battaglie con squadre ineguagliate e combattimenti veloci. I giocatori possono unirsi con due amici contro altri giocatori, combinando le capacità di combattimento e sopravvivenza uniche di ciascuna Leggenda per controllare i ruoli nella squadra, creare sinergie e dominare le partite.

Il gioco, come detto, è stato pensato espressamente per dispositivi mobile, quindi abbiamo una interfaccia utente completamente inedita progettata per funzionare al meglio con gli schermi touchscreen degli smartphone e tablet iOS e Android. Inoltre, saranno presenti modalità di gioco e contenuti pensati soltanto per i dispositivi mobile.

Apex Legends Mobile sarà dunque disponibile dal 17 maggio 2022 per iOS e Android.