Apex Legends Mobile: data di uscita spostata per la guerra in Ucraina

Era previsto praticamente per oggi il lancio di Apex Legends Mobile per iOS e Android in alcuni paesi selezionati: Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno fatto sapere di aver deciso di posticipare il debutto di una settimana per via della crisi in Ucraina, dove il conflitto con le forze russe imperversa ormai da diversi giorni.

“A causa degli eventi mondiali in corso, abbiamo deciso di spostare il lancio regionale limitato di Apex Legends Mobile. La nostra intenzione è di lanciare il gioco nei paesi partecipanti a partire dal 7 marzo, ora solare del Pacifico“.

Si legge in un breve aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale.

Apex Legends Mobile: dove uscirà e quando arriva in Italia?

Come vi avevamo informato con un precedente articolo, il lancio di Apex Legends Mobile su App Store e Google Play Store è al momento previsto soltanto in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia. L'obiettivo è quello di testare intensamente il gioco attraverso i paesi selezionati, per poi estendere la distribuzione anche negli altri mercati.

Per l'uscita in Italia bisognerà attendere probabilmente la tarda primavera, tra maggio e giugno, visto che i test sono previsti per tutta la stagione e soltanto in caso di riscontri positivi verrà esteso anche su scala globale.

Ricordiamo che durante questa prima fase, Apex Legends Mobile permetterà di giocare nei panni di Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic, ma ulteriori contenuti verranno resi disponibili con il passare delle settimane. Non è previsto il cross-play con le console PlayStation, Nintendo e Xbox, in quanto si tratta di un gioco sviluppato appositamente per sistemi mobile.

Il titolo sarà compatibile con dispositivi iOS con almeno 3 GB di spazio, 2 GB di RAM, versione del sistema operativo 10.0 o successiva e, in generale, da iPhone 6S in poi. Regole simili per Android, con supporto alla versione 8.1 della piattaforma, 3 GB di spazio libero e almeno 3 GB di RAM.