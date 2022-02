Apex Legends Mobile per iOS e Android, quando l'uscita in Italia?

Electronic Arts ha annunciato che sta per iniziare il soft launch di Apex Legends Mobile per dispositivi iOS e Android in alcuni mercati selezionati nel mondo. Il gioco, versione portatile dell'omonimo sparatutto free-to-play, comincerà ad essere distribuito a partire dalla prossima settimana e per tutta la primavera.

Ci sarà anche l'Italia? Per il momento no, il publisher ha optato per 10 paesi selezionati che aiuteranno gli sviluppatori a rendere Apex Legends Mobile il gioco migliore possibile. Si tratta di Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia. La preregistrazione in questi mercati è già aperta su Google Play Store e App Store.

Apex Legends Mobile, cosa c'è da sapere e quando si potrà scaricare in Italia?

Apex Legends Mobile è un episodio sviluppato appositamente per dispositivi mobile, per questa ragione non è previsto il cross-play con le versioni console o PC del gioco originale. Durante il lancio regionale limitato, i giocatori potranno giocare nei panni di Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic. Con il passare del tempo, verranno offerti sempre più contenuti coincidenti con il debutto globale del gioco.

E qui parte la domanda: quando esce in Italia? Electronic Arts fa sapere che condividerà ogni notizia in merita non appena avrà raccolto dati sufficienti da questo piccolo lancio iniziale. Presumibilmente nel corso della primavera avremo maggiori informazioni in questo senso, dunque non rimane che attendere.

Gli smartphone Android supportati e i requisiti iOS per giocare

Nel frattempo, il publisher ha svelato anche i requisiti minimi e gli smartphone supportati per giocare ad Apex Legends Mobile. In particolare, nel caso di Android, è garantita la compatibilità con i dispositivi con almeno 2 GB di RAM di queste marche:

Vivo

Oppo

Huawei

Motorola

Samsung

Lenovo

Xiaomi

In generale, i requisiti minimi per Android sono i seguenti:

Android 8.1

Open GL 3.0 o versioni successive

3 GB di spazio libero

3 GB di RAM

Dimensioni schermo: N/L/XL

I requisiti minimi per iOS sono invece questi:

iPhone 6s o successivo

iOS 10.0 o superiore

CPU A9

3 GB di spazio

2 GB di RAM

Apex Legends è giocabile gratuitamente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.