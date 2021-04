In occasione della nuova stagione chiamata Apex Legends: Origini, Respawn e EA ci presentano le abilità di Valkyrie, la nuova leggenda disponibile tra pochi giorni e protagonista di un trailer dettagliato.

Il prossimo 4 maggio Apex Legends introdurrà Origini, la nuova stagione del celebre battle royale porta con sé una nuova modalità di gioco Arena 3v3, un’arma diversa dal solito e alcuni cambiamenti alla mappa Olympus. Non manca il debutto di una leggenda tutta nuova, il suo nome e Valkyrie e le sue particolari abilità ci vengono mostrate nel seguente trailer di presentazione.

Apex Legends: trailer della nuova leggenda Valkyrie

Figlia di un pilota di titani, il nuovo personaggio è strettamente collegato alla trama di Titanfall 2, titolo sviluppato da Respawn e ambientato nel medesimo universo narrativo di Apex. La storia di Valkyrie ha entusiasmato l’utenza, convincendo moltissimi giocatori a recuperare la campagna single player di Titanfall 2, causando un’incremento di giocatori del 737%.

La nuova eroina ha abbandonato la carriera da soldato per unirsi agli Apex Games e sfogare la sua rabbia sulle leggende avversarie. Introduce un nuovo sistema di combattimento dinamico e frenetico, grazie ad un potente jetpack che consente al giocatore di attaccare dall’alto. L’abilità tattica di Valkyrie consiste in una pioggia di missili che colpisce un’area circoscritta, ottima per scagliare attacchi inaspettati e sorprendere le squadre nemiche. Arriviamo poi alla Ultimate che permette alla leggenda di tornare in orbita – insieme alla propria squadra – guadagnando l’opportunità di riposizionarsi agilmente all’interno della mappa di gioco.

Con l’annuncio della nuova stagione Respawn dimostra di credere ancora molto nel progetto Apex, offrendo al pubblico nuove meccaniche di gioco e bilanciando il gameplay in ottica compatitiva. Attendiamo con ansia il 4 maggio, data di lancio di Apex Legends: Origini, per provare tutte le novità introdotte con la nuova stagione.

