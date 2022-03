Apex Legends arriva su PS5 e Xbox Series X/S: come scaricarlo gratis

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno confermato che oggi è previsto il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S di Apex Legends. L'aggiornamento permetterà di giocare il titolo multiplayer in 4K nativo su PlayStation 5 e Xbox Series X, insieme ad una serie di aggiornamenti e miglioramenti tecnici. Ma ci sono altre novità in arrivo in futuro.

Apex Legends per PS5 e Xbox Series X/S, cosa cambia?

Una volta installato l'aggiornamento, saranno disponibili le seguenti novità:

Risoluzione 4K : PS5 e Xbox Series X/S

: PS5 e Xbox Series X/S 60 FPS : PS5 e Xbox Series X/S

: PS5 e Xbox Series X/S HDR : PS5 e Xbox Series X/S

: PS5 e Xbox Series X/S Shadow Maps ad alta risoluzione : PS5 e Xbox Series X

: PS5 e Xbox Series X Distanza LOD incrementata: PS5 e Xbox Series X

Queste sono invece le feature previste in arrivo in futuro:

120 FPS : PS5 e Xbox Series X/S

: PS5 e Xbox Series X/S Grilletti adattivi : PS5

: PS5 Feedback Aptico : PS5

: PS5 Miglioramenti grafici : PS5 e Xbox Series X/S

: PS5 e Xbox Series X/S Miglioramenti audio: PS5 e Xbox Series X/S

Come installare gratis Apex Legends per PS5 e Xbox Series X/S

Per usufruire dell'aggiornamento next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ci sono due procedure diverse.

PS5

Aprite la dashboard e selezionate Apex Legends se lo avete già installato Premete il pulsante “Options” sul DualSense e selezionate la voce “Scegli versione” Scegliete la versione PS5 per cominciare a scaricare l'update next-gen Una volta che il download è completato, potrete cancellare la versione PS4 dalla dashboard

Xbox Series X/S

Come gran parte dei titoli, anche Apex Legends supporta la funzione Smart Delivery su console Xbox. Questo significa che l'aggiornamento next-gen si installerà automaticamente come una normale patch. Nella parte sinistra dell'icona del gioco noterete che compariranno le lettere “X|S“, a testimonianza che il titolo è pronto per essere avviato nella nuova versione.