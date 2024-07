AOSU 2K HD in offerta: sconto imperdibile sul kit con due telecamere di sicurezza

La telecamera esterna AOSU 2K HD è una soluzione completa e affidabile per la sicurezza domestica, con caratteristiche avanzate come la risoluzione 2K, la visione notturna, la resistenza alle intemperie e la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Attualmente Amazon propone un kit composto da due telecamere in forte sconto: grazie al codice sconto del 20%, lo paghi solamente 144,90€. Non dimenticare di cliccare sul tasto “applica” per aderire all’offerta.

Con una vista panoramica di 166°, la telecamera è in grado di coprire ampie aree, riducendo i punti ciechi e garantendo una sorveglianza completa dell’esterno della casa. La visione notturna permette di monitorare efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie ai LED a infrarossi integrati.

La telecamera è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche più difficili, con una certificazione IP67 che ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere. Questo la rende ideale per l’uso all’aperto in qualsiasi condizione climatica. Inoltre, la telecamera è classificata con un’elevata efficienza energetica A+++, assicurando un basso consumo di energia.

E’ compatibile con Alexa e Google Assistant: potrai integrare la telecamera con altri dispositivi smart presenti in casa e controllarla tramite comandi vocali. Questo aggiunge un livello di comodità e facilità d’uso, permettendo di accedere alle immagini in diretta e alle registrazioni tramite semplici comandi vocali.

Un altro vantaggio significativo della AOSU 2K HD è l’assenza di costi mensili. A differenza di altre telecamere di sorveglianza che richiedono abbonamenti per l’archiviazione dei video su cloud, questa telecamera offre opzioni di archiviazione locale, eliminando la necessità di ulteriori spese ricorrenti.

Non rimane ancora molto tempo: approfitta subito di questa offerta per avere il kit con due telecamere AOSU 2K HD ad un ottimo prezzo.