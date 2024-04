Anycubic Kobra 2 Neo: sconto IMPERDIBIEL del 23%

La tecnologia della stampa 3D continua a evolversi ad un ritmo sorprendente, offrendo soluzioni sempre più efficienti e accessibili per chiunque abbia bisogno di dare vita alle proprie idee. Tra le offerte più allettanti del momento, spicca la straordinaria Anycubic Kobra 2 Neo, una stampante 3D che promette di rivoluzionare il modo in cui creiamo e produciamo. Disponibile oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 23%, questo è il momento ideale per acquistarla al prezzo competitivo di soli 199,99 euro, anziché 259,00 euro.

Anycubic Kobra 2 Neo: le scorte a disposizione sono davvero poche

Con una velocità massima di stampa che raggiunge i 250mm/s, la Anycubic Kobra 2 Neo si distingue per la sua incredibile efficienza. Grazie a questa potenza, è possibile risparmiare fino al 65% del tempo di stampa rispetto ad altre stampanti, consentendoti di realizzare i tuoi progetti con una rapidità senza precedenti. Immagina di poter trasformare le tue idee in realtà in un batter d’occhio, senza dover aspettare ore interminabili per vedere i risultati.

Grazie alle sue funzioni avanzate nel firmware Marlin, la Kobra 2 Neo è in grado di minimizzare il lampeggio e la risonanza durante la stampa, garantendo modelli lisci e dettagliati senza linee di stratificazione. Questo la rende perfetta anche per i principianti, che possono ottenere risultati professionali fin dal primo utilizzo.

Inoltre, il nuovo sistema di estrusione a corto raggio e la potente testina da 60 watt assicurano una fusione rapida e precisa dei materiali, mentre la ventola di raffreddamento a 7000 RPM garantisce un rapido raffreddamento del modello, evitando distorsioni indesiderate. Con la stampante 3D Anycubic Kobra 2 Neo, la precisione e la qualità sono garantite in ogni fase del processo di stampa.

La Kobra 2 Neo è dotata del rivoluzionario sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0, che offre una compensazione intelligente dell’asse Z, rendendo il processo di calibrazione estremamente semplice anche per i meno esperti. Grazie all’interfaccia utente intuitiva su uno schermo LCD da 2,4 pollici, l’utilizzo di questa stampante diventa un gioco da ragazzi, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua creatività.

La struttura all-in-one integrata e le dimensioni di stampa ottimali della Kobra 2 Neo la rendono estremamente pratica da utilizzare. Con una dimensione di stampa di 220x220x250mm e un piano in acciaio PEI, puoi essere sicuro di ottenere sempre risultati eccezionali senza dover sacrificare la comodità o la qualità. La struttura a telaio a ponte composta da 5 moduli semplifica l’assemblaggio, mentre l’asse Z a vite filettata singola garantisce stabilità durante il processo di stampa. Inoltre, la ventola a 7000 RPM offre un raffreddamento veloce e preciso, assicurando che ogni dettaglio del tuo modello venga modellato con la massima precisione.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare la stampante 3D Anycubic Kobra 2 Neo. Con la sua velocità sorprendente, dettagli impeccabili e funzionalità avanzate, questa stampante è pronta a portare la tua creatività a nuovi livelli. Approfitta subito dell’offerta speciale del 23% di sconto su Amazon acquistala al prezzo speciale di soli 199,99 euro, prima che sia troppo tardi.