Ecco gli smartphone più amati dai fan per il mese di novembre

Puntuale come un orologio svizzero, AnTuTu ha pubblicato la classifica di novembre con gli smartphone preferiti dai fan. Entrando subito nel merito, scopriamo che al primo posto compare lo smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G con ben il 97.22% delle preferenze; al secondo posto, invece, si posiziona OPPO K9 5G con il 95.94% delle preferenze, mentre al terzo posto chiude Redmi Note 11 Pro+ con il 93.91% delle preferenze.

La classifica AnTuTu degli smartphone preferiti di novembre

Spostandoci nella seconda sezione della classifica di novembre, in quarta posizione troviamo Meizu 18 (93.53%) seguito poi da OPPO Reno6 Pro 5G (93.33%), Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93.29%), Huawei Mate 40 Pro (93.22%), Black Shark 4S (93.04%) e poi HONOR Magic 3 (92.94%). Chiude in ultima posizione un altro smartphone OPPO, in questo caso stiamo parlando del modello OPPO K9 Pro 5G con il 92.38% delle preferenze.

Dove acquistare il vincitore della classifica

Lo smartphone di Samsung si è posizionato in cima alla classifica per via delle sue incredibili qualità e il design di alto livello. Se anche voi siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta, con tre anni di supporto software assicurato e aggiornato ad Android 12 con la One UI 4.0, non possiamo che consigliarvi di prendere al volo questa offerta Amazon per acquistare Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.