Secondo quanto si apprende dalla classifica di maggio 2021 del popolare AnTuTu, sembra che la serie Redmi 10X 5G abbia perso la corona contro il Xiaomi Mi 11 Lite 5G dopo ben 11 mesi di predominio.

AnTuTu: gli elenchi di maggio

Per chi non lo sapesse, AnTuTu è una delle piattaforme di benchmarking più popolari per i dispositivi Android. La società dietro questo software è nota per la pubblicazione mensile delle classifiche aggiornate delle ammiraglie Android e dei prodotti di fascia media con le migliori prestazioni. All'inizio di giugno, l'azienda ha pubblicato i suoi elenchi riferiti al mese di maggio 2021.

L'ultima classifica relativa agli smartphone di punta Android con le migliori prestazioni è ricca di device alimentati da Qualcomm Snapdragon 888, proprio come abbiamo visto nell'elenco di aprile 2021.

La nuova lista non include più il Lenovo Legion Phone Duel 2 (noto anche come Lenovo Legion 2 Pro) e lo Xiaomi Mi 11 5G lanciato a dicembre 2020.

I suddetti telefoni vengono sostituiti dall'Asus ROG Phone 5 e dal Realme GT. Il Black Shark 4 Pro continua a essere in cima alla classifica, tuttavia, l'ordine degli altri telefoni è stato rimescolato.

D'altra parte, l'elenco degli smartphone di fascia media Android con le migliori prestazioni ha un nuovo vincitore dopo 11 mesi. La serie Redmi 10X 5G dotata di un SoC MediaTek Dimensity 820 perde finalmente la corona e al suo posto subentra il Mi 11 Lite 5G di Xiaomi con Qualcomm Snapdragon 780G.

Per chi non lo sapesse, il Redmi 10X 5G e il Redmi 10X Pro 5G hanno guidato gli smartphone di fascia media Android con le migliori prestazioni di AnTuTu sin dal loro debutto avvenuto lo scorso giugno 2020.

Possiamo dire che le prestazioni dei chipset MediaTek Dimensity 820 erano in anticipo sui tempi; il SoC di fascia media è stato un ottimo prodotto. Sfortunatamente, questo chip si trova solo in pochissimi altri device, come il Vivo S7t 5G, che è un altro smartphone esclusivo per il solo mercato cinese.

Infine, a differenza dell'elenco di punta, l'elenco di midrange include telefoni aventi diversi chipset come il Qualcomm Snapdragon 768G, l'HiSilicon Kirin 985, il Kirin 820, lo Snapdragon 750G, lo Snapdragon 765G e il MediaTek Dimensity 800U.

Smartphone