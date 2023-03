Antivirus, VPN e Password Manager: ecco l'offerta 3 in 1 di Norton (-59%)

Norton 360 Premium è una delle suite di protezione informatica più conosciute e apprezzate garantendo l’accesso a un servizio 3 in 1 con un antivirus, una VPN ed un Password Manager. Tutto il pacchetto di software di Norton è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone e tablet per ottenere una protezione multi-livello e multi-dispositivo.

Con l’offerta in corso è possibile sfruttare uno sconto del 59% su Norton 360 Premium andando ad attivare l’antivirus, la VPN e il Password Manager con una spesa complessiva di 44,99 euro invece di 109,99 euro per un anno, senza alcun vincolo e con tante funzionalità aggiuntive da sfruttare.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Norton, linkato qui di sotto.

Antivirus, VPN e Password Manager in un’unica offerta con Norton

Norton 360 Premium riunisce più strumenti di protezione in un’unica suite:

c’è un sistema di antivirus in grado di individuare e bloccare virus, malware, ransomware e altri software malevoli con un sistema di monitoraggio in tempo reale

in grado di individuare e bloccare virus, malware, ransomware e altri software malevoli con un sistema di è possibile utilizzare una VPN sicura e privata per accedere ad Internet in sicurezza e senza tracciamento

per accedere ad Internet in sicurezza e senza tracciamento grazie al Password Manager multi-dispositivo tutti i dati d’accesso e le credenziali di pagamento saranno protetti in modo sicuro e sarà possibile sfruttare un sistema di inserimento automatico

Il sistema sviluppato da Norton include ulteriori servizi di protezione come Dark Web Monitoring, una funzione che analizza il dark web alla ricerca dei dati dell’utente, e Protezione minori, una serie di strumenti di sicurezza informatica pensati per proteggere i più piccoli, garantendo un accesso ad Internet sicuro.

Grazie alla nuova offerta in corso oggi è possibile attivare Norton 360 Premium con un costo ridotto di 44,99 euro invece di 109,99 euro per un anno. Lo sconto è del 59%. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che vi condurrà al sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.