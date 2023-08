Antivirus per tutti i propri dispositivi: scegliere quello giusto ora è più semplice

Norton 360 è la suite di sicurezza realizzata da Norton e in grado di garantire l’accesso a un antivirus completo e aggiornato, ideale per la rilevazione e il blocco di tutte le minacce informatiche in tempo reale. La proposta di Norton è utilizzabile su tutti i propri dispositivi (smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e macOS).

Norton 360, infatti, è disponibile in più versioni. La versione Deluxe presenta un costo di 34,99 euro per un anno con una protezione per 5 dispositivi. Bastano, quindi, meno di 3 euro al mese per massimizzare la protezione. In più, c’è anche la versione Premium che estende la protezione a 10 dispositivi con una spesa di 44,99 euro (meno di 4 euro al mese).

Per tutte le versioni di Norton 360, inoltre, è inclusa la VPN illimitata. Per accedere alle offerte è possibile raggiungere il sito ufficiale di Norton, tramite il link qui di sotto.

Norton 360: antivirus per tutti i dispositivi e non solo

Con Norton 360 è possibile accedere a una protezione multi-livello con tanti strumenti pensati per proteggersi dalle minacce informatiche e accedere a Internet in sicurezza. Il servizio include:

l’ antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN illimitata , con possibilità di accedere a Internet in sicurezza e privacy e di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

, con possibilità di accedere a Internet in sicurezza e privacy e di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati

per il backup sicuro dei propri dati i servizi aggiuntivi Dark Web Monitoring e Protezione Minori

Norton 360 è ora disponibile a prezzo scontato. Le opzioni da tenere in considerazione sono Deluxe che costa 34,99 euro e permette la protezione di 5 dispositivi in contemporanea e Premium che, invece, costa 44,99 euro per un anno con una protezione estesa a 10 dispositivi. Tutte le proposte sono attivabili con un click direttamente tramite il sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.