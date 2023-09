Antivirus per tutti i dispositivi con Bitdefender: bastano 2,67 €/mese

È il momento giusto per attivare Bitdefender Total Security. La suite di sicurezza di Bitdefender, infatti, garantisce una protezione completa su Windows, macOS, iOS e Android. In totale, l’abbonamento proposto prevede la possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea.

A rendere ancora più interessante la promozione è lo sconto applicato al servizio. Bitdefender Total Security costa 31,99 euro per un anno. La spesa mensile effettiva è, quindi, pari a 2,67 euro al mese. In più, è possibile aggiungere la VPN Premium al costo di 29,99 euro per un anno.

Sicurezza al top con Bitdefender: è l’antivirus da scegliere

Bitdefender è un punto di riferimento del settore della sicurezza informatica: il suo antivirus, infatti, ha ottenuto il miglior tasso di rilevamento nel settore nel corso degli ultimi 5 anni. Oggi, in tutto il mondo, ci sono centinaia di milioni di computer che usano i software di Bitdefender. Si tratta, quindi, di una garanzia, anche per quanto riguarda l’impatto sulle prestazioni, tra i più bassi del settore.

Bitdefender Total Security è, quindi, la soluzione giusta per proteggere i propri dispositivi, mettendosi al riparo dai rischi della navigazione web. Il costo del servizio è di 31,99 euro per un anno, grazie alla promozione in corso in questo momento. Di fatto, quindi, bastano 2,67 euro al mese per attivare l’offerta.

Da notare che Bitdefender mette a disposizione, come opzione, la VPN Premium. Il costo è di 29,99 euro per un anno. Il servizio, che consente di proteggere il traffico dati, è attivabile in qualsiasi momento, anche in fase di attivazione dell’antivirus, rappresentando un plus aggiuntivo per gli utenti che si affidano a Bitdefender.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. C’è una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione dell’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.