Antivirus con VPN inclusa: l'offerta più conveniente è di Kaspersky

Proteggere i propri dispositivi dalle minacce del web, senza trascurare la protezione dei propri dati personali e l’accesso a Internet in modo sicuro e riservato. Questi sono gli obiettivi che Kaspersky fissa per i suoi utenti che hanno la possibilità di accedere a tutti gli strumenti di sicurezza dell’azienda con condizioni agevolate, tramite un’unica offerta.

Grazie a Kaspersky Plus, infatti, è possibile accedere a un’offerta davvero conveniente: con una spesa di 39,99 euro per un anno (poco più di 3 euro al mese) è possibile sfruttare l’antivirus in tempo reale di Kaspersky, per proteggere i propri dispositivi, andando ad aggiungere anche la VPN illimitata oltre al tool per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e a un password manager.

Antivirus con VPN inclusa: ecco l’offerta di Kaspersky

Scegliendo Kaspersky Plus è possibile accedere a un sistema di protezione multi-livello che include:

la protezione antivirus con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche

con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche una VPN illimitata per un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese un password manager per salvare in sicurezza le credenziali d’accesso

per salvare in sicurezza le credenziali d’accesso il sistema di ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo

Kaspersky Plus costa 39,99 euro per un anno, garantendo la protezione per un dispositivo. Per estendere l’utilizzo di tutti i software di protezione a più dispositivi è possibile optare per la versione per 3 dispositivi che costa 44,99 euro oppure la versione per 5 dispositivi che ha un costo di 50,99 euro. La protezione è attivabile su dispositivi Windows, macOS, Android e iOS.

Tutte le versioni dei software di sicurezza di Kaspersky sono disponibili tramite il sito ufficiale, linkato qui di sotto. C’è anche il piano Premium che aggiunge ulteriori funzionalità di sicurezza, con un costo di 49,99 euro. Per gli utenti che puntano al solo antivirus, invece, c’è il piano Standard che ha un costo di 29,99 euro per un anno.

