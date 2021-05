Hai una seconda casa, hai una casa nuova, hai il camper: di situazioni in cui vorresti vedere la TV, ma non c'è l'antenna, ce ne sono decine. Certo, si può risolvere installandola sul tetto, ma a che prezzo? Proprio l'investimento, insieme all'urgenza di voler guardare la televisione, rendono il problema angosciante. Fortunatamente, la tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e ora esistono delle antenne che praticamente si installano da sole (o quasi). Lo fai tu, da solo, in pochi secondi.

Sono ultra leggere e poco ingombranti e – soprattutto – funzionano davvero: molto meglio di quei dispositivi enormi, che giravano negli anni '90 ed avevano bisogno di corrente elettrica per funzionare. Questi nuovi sistemi sono uno spettacolo: con uno di questi ho risolto il problema della TV alla villa in campagna dei miei genitori.

La cosa più interessante è che su Amazon ne trovi a bizzeffe, anche se quello che ti consiglio io è proprio quella che ho acquistato: io l'ho pagata 16€, ma ora è in sconto a circa 13€ con spedizioni rapide e gratis.

Antenna TV: così torni a guardare i tuoi programmi preferiti

Tutto quello che ho fatto io, e dovresti fare anche tu, è semplicemente attaccare l'antenna all'ingresso specifico (direttamente sulla TV o anche al decoder) e posizionarla il più in alto possibile: è un'antenna da interni, quindi è certamente previsto che non sia fissata a 10 metri. Ti dirò di più, durante la prima installazione che ho fatto – quella di prova – mi sono limitata ad appoggiarla sul davanzale interno della finestra ed ha comunque funzionato. Di base, più in alto la sistemi e meglio è.

Fatto questo, hai finito. Il mio consiglio è quello di fare una ricerca dei canali, ripartendo da zero, anche se potrebbe non servire. Nel mio caso, appena ho attaccato l'antenna, ha iniziato a funzionare usando la configurazione di prima.

La cosa interesante è che questo gioiellino – che ai miei ha salvato le serate estive – supporta lo standard DVB-T2, ovvero il nuovo digitale terrestre. Non dovrai cambiarla a brevissimo, potrai continuare a usarla sulla TV o sul decoder (nel caso te ne servisse uno, noi abbiamo già scelto quello che secondo noi ha il migliore rapporto fra qualità e prezzo).

Per accaparrarti questa antenna da interni, direttamente da Amazon ed in sconto a 13€ circa, devi solo completare l'acquisto prima che la promozione finisca. Io, francamente, l'ho pagata di più e la ricomprerei ad occhi chiusi anche a 16€: ne vale davvero la pena e le oltre 10.000 recensioni di chi l'ha provata ne sono la conferma.

Se sei cliente Prime, le spedizioni sono rapide e gratis, non so però quanto dureranno le scorte, considerando la presenza di un'offerta. Se vuoi scovare altre occasioni, e vuoi conoscerle subito, ricorda che le postiamo in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home