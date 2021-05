Il nuovo digitale terrestre sta arrivando. Lo standard DVB-T2 ti permetterà di guardare la televisione con una qualità ancora superiore a quella attuale. Un vero spettacolo, insomma, ma a che prezzo? Un prezzo basso, anche se la TV non è nativamente compatibile: devi solo fare l'investimento giusto, comprando un decoder che costi poco e offra tanto. Edision PICCO T265 fa al caso tuo e su Amazon lo prendi a 24,90€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis per i clienti Prime.

Nuovo digitale: risolvi il problema con poco

Ho sentito di gente che, dopo aver fatto il test per controllare se la nuova TV supporta il digitale terrestre, ha avuto esito negativo ed è andata in panico e lo capisco bene. L'idea di cambiare una o più televisioni di casa non emoziona francamente nessuno, soprattutto se le stesse non sono nemmeno così vecchie (senior, dai, suona meglio).

In realtà, non serve mica farlo: non dovrai mica fare grossi investimenti per continuare a guardare la televisione. La soluzione è molto più semplice ed economica: il decoder. Te ne serve banalmente uno nuovo, che supporti lo standard DVB T2. Quale scegliere però? Lo so bene: di prodotti che rispondono a questa descrizione ce ne sono decine e non è facile orientarsi.

Per questo ho studiato un po', spulciato i vari modelli, ed alla fine ho scelto il prodotto che ti racconto oggi: l'ho ponderato considerando diversi fattori e mi ha convinto per quattro motivi fondamentali:

un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo ;

; al netto di quanto sopra, cioè dell'equilibrio fra costo e prestazioni, ha un prezzo oggettivamente basso (24€ appena);

c'è un ingresso USB per inserire una memoria esterna e riprodurre i tuoi contenuti preferiti (meraviglia!);

per inserire una memoria esterna e riprodurre i tuoi contenuti preferiti (meraviglia!); ha doppia compatibilità: lo puoi collegare alla TV con l'ingresso HDMI, ma anche a quella vecchissima con presa SCART.

Tre fattori che lo rendono la scelta da fare ad occhi chiusi. Difficilmente troverai altri prodotti che abbiano queste caratteristiche, costino uguale e – soprattutto – abbiano la stessa qualità. Per carità, qualche decoder lo trovi anche a meno di 20€, ma cosa offre e – soprattutto – quanto dura?

Se cerchi un modo per essere pronto al nuovo digitale terrestre, senza investire un patrimonio, la soluzione migliore è proprio questo decoder da 24€. Con Amazon le spedizioni sono rapide e gratis! Cosa chiedere di pi? Giusto, altre offerte e chicche: quelle te le lascio sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

