Anniversario Geekmall: sconti incredibili su incisori e stampanti 3D

Geekmall celebra il suo terzo anniversario con sconti eccezionali che superano il 50% su un numero limitato di prodotti. In particolare, in questo articolo approfondiremo tre offerte straordinarie su prodotti tra stampanti 3D e incisori laser. Inoltre, saranno disponibili promozioni speciali per gli acquirenti che scelgono di utilizzare PayPal come metodo di pagamento. Questo anniversario è un modo per Geekmall di esprimere gratitudine per il continuo supporto alla cultura geek. Preparatevi a immergervi in un mondo di offerte incredibili, perché Geekmall è qui per rendere questo terzo anniversario indimenticabile per tutti gli appassionati.

Come funziona la promozione? | Aniversary Sales Event

Questo evento di vendita speciale in occasione del terzo anniversario di Geekmall è progettato per offrirvi risparmi straordinari su una selezione di prodotti, con sconti eccezionali che superano il 50%. Ma non è tutto! Da oggi, 9 ottobre, al 15 ottobre, Geekmall offre ai clienti che utilizzano PayPal un ulteriore vantaggio: chi effettua un ordine di almeno 150€ riceverà uno sconto immediato di 8€. È un’opportunità unica di risparmiare ancora di più su prodotti già scontati. Non lasciatevi sfuggire questa occasione speciale per festeggiare il terzo anniversario di Geekmall e ottenere i migliori affari geek.

LONGER RAY5 10w Incisore Laser

Uno dei prodotti in promozione durante il terzo anniversario di Geekmall che non potete perdervi è l’incisore laser LONGER RAY5 10W. Questo potente strumento è dotato di funzioni avanzate e una vasta gamma di materiali applicabili. Il RAY5 è dotato di un touch screen da 3,5 pollici che aggiunge nuove funzionalità, tra cui il trasferimento di dati e il controllo multiplo della macchina. Rispetto ad altri incisori laser, il RAY5 può incidere fino a 1000 materiali diversi. Ma ciò che rende il RAY5 ancora più impressionante è il suo modulo laser da 10W e la tecnologia a doppio raggio, che garantiscono una maggiore potenza laser e una migliore capacità di taglio e incisione. Questo incisore è in grado di tagliare pannelli di legno spessi fino a 20 mm e acrilico spesso fino a 30 mm. Inoltre, grazie alla tecnologia laser compressa, il RAY5 genera un punto laser ultra-fine di soli 0,06×0,06 mm, due volte più sottile rispetto ai laser tradizionali. Il RAY5 offre anche comodità con la sua capacità di incisione offline e varie modalità di trasferimento dei dati, inclusi Wi-Fi, cavo USB, APP e schede TF. Inoltre, per garantire la sicurezza durante l’uso, questo incisore laser è dotato di tre livelli di protezione: protezione dalle fiamme, protezione dai movimenti e protezione dall’immobilità. Con il chipset a 32 bit ESP32, il RAY5 è incredibilmente veloce e potente, superando macchine con chipset a 8 bit. Inoltre, la sua ampia compatibilità software lo rende adatto a diversi software di intaglio maturi come LaserGRBL e LightBurn, supportando anche una varietà di formati di file di intaglio. Il LONGER RAY5 10W è una scelta eccellente per gli appassionati di fai-da-te e gli amanti della tecnologia che desiderano un incisore laser di alta qualità per i loro progetti creativi. Per acquistare questo fantastico incisore laser potrete approfittare del codice sconto: “8N8RWAH1”. Un incredibile sconto di ben 190€ fa crollare il prezzo a soli 209€. Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta. Acquista subito Longer Ray5 10w su GeekMall

LONGER RAY5 5w Incisore Laser

L’incisore laser LONGER RAY5 5W è un’altra straordinaria opzione da considerare durante il terzo anniversario di Geekmall. Questo potente dispositivo è caratterizzato da un touch screen integrato da 3,5 pollici con un’interfaccia utente intuitiva, che consente di eseguire l’incisione e il taglio senza dover costantemente collegare il computer. Basta salvare il file su una scheda TF e utilizzarla per alimentare il RAY5. Il RAY5 offre una potenza di uscita del modulo laser da 5-5,5W e utilizza la tecnologia laser FAC per generare un punto laser ultrafine di 0,08×0,08 mm, garantendo incisioni e tagli precisi. Con il chipset ESP32 a 32 bit e la connessione Wi-Fi, il RAY5 è veloce e potente, consentendo di controllare l’incisione o il taglio tramite la connessione Wi-Fi. La sicurezza è una priorità, e il RAY5 è dotato di protezioni da spostamenti e surriscaldamento, che attivano uno spegnimento automatico per garantire la sicurezza personale. Questo incisore è compatibile con sistemi Windows, macOS e Linux e supporta vari formati di file di intaglio. Inoltre, per la protezione degli occhi, il modulo laser è dotato di una copertura in acrilico che scherma la luce laser. Tuttavia, si consiglia sempre di indossare una protezione per gli occhi quando si lavora con il laser. Il LONGER RAY5 5W è la scelta perfetta per chi cerca un incisore laser versatile e sicuro per i propri progetti di incisione e taglio. Questa versione ridotta di incisore laser è disponibile al super prezzo di 156.99€ beneficiando di uno sconto di ben 110€. Approfitta dell’offerta cliccando qui e utilizzando il seguente codice: “8N8RWAH1“. Acquista subito LOnger Ray5 5w su GeekMall

LONGER LK5 Pro Stampante 3D