Anker PowerCore 24K in super offerta: 24.000mAh, 140W e un utilissimo schermo OLED

La Anker PowerCore 24K è un potente power bank portatile con una capacità di 24.000 mAh e una potenza impressionante. No, non è il classico power bank come tutti gli altri: è una soluzione premium, tra le migliori (se non la migliore) sul mercato, pensata per alimentare non soltanto gli smartphone, ma anche tablet e laptop di ultima generazione.

Normalmente proposto a quasi 150€, oggi può essere tuo a soli 94,99€ grazie ad un imperdibile offerta di Amazon che combina uno sconto del 26% con un coupon da 15€.

Con una capacità di 24.000 mAh, l’Anker PowerCore 24K può ricaricare un iPhone 13 quasi cinque volte o un iPad Pro 12.9″ del 2021 circa 1,3 volte. Il power bank è dotato di due porte USB-C e una porta USB-A. Le porte USB-C supportano la tecnologia Power Delivery 3.1, offrendo una potenza di uscita massima di 140W, mentre la porta USB-A fornisce fino a 18W. Insomma, ricarica tranquillamente anche i laptop, come il MacBook Pro.

Il display OLED integrato fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria, come la potenza di uscita e di ingresso, il tempo stimato per la ricarica completa, la temperatura e lo stato di salute della batteria.

Il design del PowerCore 24K è robusto ma elegante, con un corpo in plastica resistente e un display a filo che ne facilita l’uso. Nonostante le dimensioni maggiori rispetto ad altri power bank, la costruzione solida e il design ergonomico lo rendono facile da trasportare: entra tranquillamente nella maggior parte degli zaini e delle borse a tracolla. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 95€!