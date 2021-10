Animal Crossing: arriva un nuovo DLC il 5 novembre

Animal Crossing: New Horizons riceverà un grande aggiornamento a breve e un ricco DLC a pagamento il prossimo 5 novembre. Vediamo tutte le novità in arrivo.

Nintendo ha rivelato le novità in arrivo su Animal Crossing

La grande N ha appena concluso un'enorme diretta incentrata sui nuovi contenuti in arrivo su Animal Crossing: New Horizons, incluso il principale aggiornamento 2.0 del gioco e una massiccia espansione DLC a pagamento. Entrambe saranno disponibili il 5 novembre.

Iniziamo prima con l'update gratuito, che riporta molti volti familiari per i fan di lunga data di Animal Crossing. Si potrà visitare Brewster nella sua caffetteria, The Roost e Kapp'n vi porterà via verso isole misteriose (mentre ti intonerà una serenata lungo la strada); non di meno, Katrina l'indovina apparirà sull'isola di Harv.

Ci sono anche alcune fantastiche nuove funzionalità per le persone che hanno già perso ore (o centinaia di ore) in New Horizons. Ma ancora, nuove personalizzazioni per l'esterno della casa, espansioni di archiviazione, acconciature, brani KK Slider, e tante altre cose che potrete acquistare con Nook Mile. Gli utenti saranno persino in grado di prendere un'app per fotocamera professionale per NookPhone che consente di scattare foto da una nuova prospettiva. Forse una delle novità più significative è che sarete in grado di cucinare il cibo usando ingredienti che coltivate, il che significa che potrete apparecchiare la tavola per una cena (virtuale) con i vostri amici.

Ma per i giocatori che vogliono fare ancora di più in New Horizons, Nintendo sta anche rilasciando un'espansione a pagamento, chiamata “Happy Home Paradise“.

Nel DLC viaggerete in un arcipelago di isole e aiuterete i visitatori a costruire la casa paradisiaca dei loro sogni all'interno di un resort. E, alla fine, otterrete nuove tecniche di decorazione della casa, come le partizioni, che potrete anche riportare a casa vostra sulla vostra isola principale.

Il DLC Happy Home Paradise costerà 24,99 dollari (leggasi euro da noi, probabilmente) e potrete preordinarlo a partire dal 29 ottobre. Sarà anche incluso come parte dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, che verrà lanciato il 25 ottobre e costerà 49,99 dollari a persona per 12 mesi, o 79,99 dollari per il piano familiare per un anno.