Android TV: si possono installare le app da smartphone

All'evento virtuale di Google I/O nel maggio di quest'anno, gli sviluppatori hanno annunciato una funzionalità che semplificherà notevolmente il processo di ricerca e installazione di app sui dispositivi Wear OS. Questa funzione aggiunge un menù a comparsa che appare dopo aver fatto click sul pulsante Installa all'interno del Play Store e vi consente di installare l'applicazione sul vostro smartwatch. Ora si è scoperto che BigG ha iniziato ad implementare una soluzione simile per le smart TV con Android TV.

Android TV: la nuova soluzione che semplifica il download delle app

Attualmente, per installare applicazioni su Android TV, è necessario avviare il Play Store sul televisore stesso e trovare il prodotto desiderato, cosa non sempre comoda da fare, soprattutto in assenza di tastiera o controllo vocale.

Sebbene sia possibile utilizzare la versione web dell'app store, non è possibile installare il software sul televisore dallo smartphone. La buona notizia è che questo sta per cambiare e gli utenti potranno scaricare le loro applicazioni preferite direttamente dai loro telefoni.

La funzione è implementata in modo tale che quando si fa click sul pulsante Installa nel Play Store, viene visualizzato un menu a comparsa che mostra tutti i dispositivi sincronizzati disponibili, inclusi i televisori con Android TV. È sufficiente contrassegnare l'elemento desiderato e confermare la scelta; dopodiché l'app verrà installata sul device. Secondo i rapporti, la nuova funzionalità è attualmente disponibile per un numero limitato di persone che hanno installato l'ultima versione del Play Store.

Gli appassionati della comunità di sviluppatori mobili di XDA Developers hanno notato che il nuovo aggiornamento beta di Android 12 per TV offre funzionalità tanto attese che rendono il firmware come l'aggiornamento più entusiasmante per la piattaforma dopo anni.

Le innovazioni più significative sono il rendering 4K dell'interfaccia utente e la commutazione dinamica del frame rate.

Mentre Android TV ha supportato la riproduzione di contenuti 4K per anni, Android 12 sarà la prima versione della piattaforma a mostrare l'interfaccia utente stessa in 4K. In precedenza, la UI veniva renderizzata a una risoluzione massima di 1080p e quindi ridimensionata per adattarsi a tutti i pannelli delle TV moderne.

La Dynamic Frame Rate Switching offre impostazioni aggiuntive che possono essere utilizzate dalle applicazioni per riprodurre i contenuti alla frequenza fotogrammi ottimale.