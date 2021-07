Android 12 Beta 3 supporta la nuova interfaccia utente 4K nativa, dispone di nuovi controlli per la privacy e altro ancora su Android TV.

Android TV: cosa cambia il nuovo software?

Google ha rilasciato l'ultima Beta relativa ad Android 12; questa offre diverse nuove funzionalità, tutte molto interessanti. Unitamente a ciò, la società ha anche lanciato l'aggiornamento per Android TV con alcune interessanti aggiunte in merito.

L'update ad Android 12 Beta 3 per Android TV si concentra sul miglioramento degli elementi della UI durante la visione dei contenuti sui televisori 4K. Fino ad ora, l'interfaccia principale è stata renderizzata solo in 1080p e quando si selezionava qualcosa da guardare, passando ai film, serie TV o video in 4K, si palesavano diversi “lag” e ritardi vari e eventuali.

Il nuovo aggiornamento offre nuovi strumenti di sfocatura dello sfondo per gli sviluppatori che “migliorano facilmente la separazione visiva dei diversi livelli dell'interfaccia utente“. C'è anche una nuova impostazione relativa alla frequenza di aggiornamento che permette di avere un' “esperienza visiva più fluida“. Le applicazioni possono anche controllare le impostazioni di riproduzione e modificare i frame rate in base a ciò che viene visualizzato.

Un'altra importante caratteristica di questa nuova build è legata al controllo della privacy. Google sta ora implementando gli indicatori del microfono e della fotocamera che appaiono in TV. Questi sono fondamentalmente gli stessi che si trovano sugli smartphone quando un'app utilizza una fotocamera o un microfono. Questa funzione è destinata a coloro che non vogliono che elementi come il microfono o la videocamera connessa siano sempre attivi.

La versione Beta 3 di Android 12 per Android TV è ora disponibile sul kit di sviluppo ADT-3 di Google. Come al solito, non ci sono indicazioni da parte dell'azienda su quando gli attuali dispositivi verranno aggiornati ad Android 12 nel prossimo futuro.

L'OEM di Mountain View ha anche rilasciato la terza beta di Android 12 per smartphone, che offre funzionalità come lo scorrimento degli screenshot, la rotazione automatica avanzata, un nuovo design e molto altro ancora. Sembra che l'azienda si stia avvicinando al rilascio ufficiale del software e la versione stabile di Android 12 potrebbe essere rilasciata presto per tutti gli utenti.

