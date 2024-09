Android: scopri come attivare o disattivare la correzione automatica

Una delle migliori invenzioni da tastiera digitale nei nostri smartphone è la correzione automatica, ma può anche diventare una maledizione. Quante volte ti è capitato di voler scrivere una parola, ma immancabilmente ti veniva corretta perché il “dizionario” non la riconosceva. Può esserti utile conoscere come attivare o disattivare la correzione automatica su Android.

Per attivare o disattivare la correzione automatica devi andare alle impostazioni del tuo telefono e selezionare la voce “Sistema“, poi “Tastiera“. Qui seleziona “Tastiera su schermo” e poi “Gboard“, la tastiera solitamente predefinita nei sistemi Android. Altrimenti devi selezionare la tastiera che utilizzi sul tuo smartphone.

In alternativa puoi entrare nelle impostazioni interessate direttamente dalla tastiera semplicemente aprendo una chat e facendo tap come per scrivere. Una volta comparsa la tastiera, seleziona l’icona delle impostazioni e segui i passaggi indicati qui sopra. Vediamo quindi come attivare o disattivare la correzione automatica nel tuo smartphone Android.

Come attivare o disattivare la correzione automatica su Android

Una volta che ti trovi all’interno delle impostazioni della tastiera del tuo smartphone Android vai alla voce “Correzione del testo” e selezionala scorrendo poi fino alla sezione dedicata alle “Correzioni” e attiva o disattiva il pulsante dedicato a “Correzione automatica“. Il procedimento è molto facile e veloce, alla portata di tutti.

Tuttavia, se non vuoi disattivarla completamente o se la sta attivando per la prima volta, c’è un trucchetto per migliorare la correzione automatica su Android. Ad esempio, potresti annullare la correzione automatica solo per quella parola premendo backspace. Vai alla sezione “Correzione testo” seguendo i passaggi di prima e poi attiva l’opzione “Annulla correzione automatica con backspace“.

Un’altra cosa da fare è aggiornare il dizionario al quale la correzione automatica si appoggia. Vai alle impostazioni della tastiera seguendo le stesse istruzioni di prima e seleziona la voce “Dizionario”. Successivamente seleziona “Dizionario personale“, poi la lingua desiderata e aggiungi una nuova parola facendo tap sull’icona “+“.