Su Android potrai acquistare e giocare ai giochi con l'app Xbox

Come potevano i più grandi rivali di Google non approfittare della recente sentenza nei suoi confronti che lo costringe a consentire app di terze parti su dispositivi Android? Proprio per questo Microsoft ha deciso di condividere i suoi piani futuri annunciando che da novembre sarà possibile acquistare e giocare ai giochi direttamente dall’app Xbox di Android.

Ad averlo dichiarato è stata Sarah Bond, la presidente di Microsoft Xbox che, poche ore fa, ha pubblicato su X: “La sentenza della corte di aprire il negozio mobile di Google negli Stati Uniti consentirà più scelta e flessibilità. La nostra missione è consentire a più giocatori di giocare su più dispositivi, quindi siamo entusiasti di condividere che a partire da novembre, i giocatori potranno giocare e acquistare giochi Xbox direttamente dall’app Xbox su Android“.

Quindi, secondo i piani di Microsoft Xbox, questa novità dovrebbe essere pronta a novembre per tutti gli utenti degli Stati Uniti. Una buona notizia per loro che potranno così acquistare e giocare in modo più smart, direttamente da propri dispositivi Android. Così Microsoft potrà vendere liberamente i suoi contenuti sull’app di Android.

Xbox venderà giochi e permetterà di giocare su dall’app Android

La recente sentenza che accusa di monopolio illegale Google, obbligandolo ad aprire il suo Play Store alla concorrenza, permetterà a Microsoft di piazzare acquisti nella sua app Xbox su Android e di permettere agli utenti di giocare sui loro dispositivi smart. In altre parole, Microsoft sta lavorando al supporto per gli acquisti direttamente da Xbox Store.

Al momento non sappiamo se da novembre sarà possibile giocare ai giochi Xbox in locale, sui dispositivi Android, o se saranno resi disponibili in cloud. Quello che è certo, almeno stando alle dichiarazioni, da inizio novembre questa novità sarà già disponibile per gli utenti del robottino verde.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e aggiornamenti. Intanto anche Google è al lavoro per fornire nuove funzionalità interessanti.