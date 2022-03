Android: le app occuperanno il 60% di spazio in meno grazie a Google

Tra le tante feature e novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google impegnato su Android, trova posto una nuova tecnologia che permetterà di risparmiare fino al 60% di spazio occupato dalle applicazioni. Sebbene la maggior parte dei device Android arrivi sul mercato con almeno 128 GB di spazio interno – il taglio da 64 GB sarà via via rimosso anche dai terminali di fascia economica -, è ancora impellente la necessità di ottimizzare al meglio lo spazio interno per l’installazione di nuove app, l’aggiornamento di quelle già presenti e il salvataggio di file, contenuti multimediali e molto altro.

Grazie al rilascio della versione 1.10 di Bundletool, infatti, gli sviluppatori potranno integrare la funzione di archiviazione delle app Android garantendo così un peso minore sullo spazio interno del proprio device Android.

Le app Android peseranno fino al 60% in meno grazie all'archiviazione di Google

Google svela il nuovo sistema di archiviazione delle applicazioni come una vera e propria alternativa alla disinstallazione: tramite essa si potrà risparmiare fino al 60% di spazio occupato andando a rimuovere le parti di un’app non più necessarie. Tutte le applicazioni archiviate continueranno a essere disponibili sul device Android e potranno essere rapidamente riattivate “alla versione più recente continuando a mantenere intatte le informazioni utente.” Questo sistema è possibile grazie all’introduzione di un nuovo formato del file .APK che Google inizierà a utilizzare tramite la versione 7.3 di Android Gradle Plugin.

Gli sviluppatori possono trarre vantaggio da un minor numero di disinstallazioni. […] Anche se ora inizieremo a realizzare i nuovi APK, non saranno funzionanti fino a quando la funzionalità di archiviazione non verrà lanciata ai consumati nel corso dell’anno.

A tal proposito, è altamente probabile che questa feature a cui sta lavorando Google sarà una delle funzionalità più importanti in arrivo con Android 13: molto probabilmente ne sentiremo nuovamente parlare nel corso delle prossime Developer Preview.