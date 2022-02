Questo fastidioso bug di Android Auto è stato risolto...forse

A stretto giro dalle molte e interessanti novità che ben presto interesseranno Android Auto a partire da una rinnovata interfaccia grafica, il team di sviluppo del sistema di infotainment di Google sembra aver finalmente corretto un bug che impediva la ricezione delle notifiche dei messaggi sugli smartphone aggiornati ad Android 12. Infatti, sin dal rilascio del nuovo sistema operativo di Google, si sono moltiplicate le segnalazioni sulla community ufficiale relative al sopracitato bug su diversi dispositivi aggiornati ad Android 12.

Il bug delle notifiche dei messaggi di Android 12 su Android Auto è stato risolto

Prendendo in prestito le parole di un utente munito dello smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G aggiornato alla One UI 4.0 con Android 12, il device aveva smesso di mostrare le notifiche relative ai nuovi messaggi in arrivo quando connesso ad Android Auto.

Nelle ultime settimane Android auto ha smesso di mostrare nuovi SMS o altri messaggi. Se la musica era in riproduzione e arrivava un nuovo messaggio, il volume veniva abbassato brevemente per consentire l’emissione della notifica del nuovo messaggio, ma nessun suono e nessun messaggio veniva visualizzato sul display, anche se sul telefono erano arrivati nuovi messaggi

Ebbene, la risposta al thread di supporto da parte di un Community Specialist di Android Auto ha confermato che il team di sviluppo ha implementato una correzione per risolvere il bug. Sarà la volta buona per i tanti utenti colpiti da questo bug? Lo speriamo tanto, anche se ultimamente l’azienda statunitense sta avendo qualche difficoltà di troppo dal punto di vista software.