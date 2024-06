Android Auto 12.2 è disponibile per il download: le novità

Android Auto 12.2 è adesso disponibile per tutti gli smartphone dell’ecosistema del robottino verde, a soli pochi giorni dal debutto della beta. Google ha lavorato a diverse migliorie tra correzioni e ottimizzazioni dietro le quinte pensate per rendere il sistema più stabile durante l’utilizzo.

Sì, si tratta delle solite novità che “non si vedono”, ma che di fatto dovrebbero aiutare la piattaforma di infotainment per auto a funzionare meglio in qualsiasi situazione. Non mancano tuttavia le modifiche più evidenti, come il nuovo design delle icone per le applicazioni non disponibili durante la guida.

Android Auto 12.2: cosa c’è da sapere

In particolare, le nuove icone assumono una particolare colorazione grigia, che sostituisce il simbolo della lettera “P” vista in Android Auto 11.4. In parole povere, vengono di fatto “oscurate” le applicazioni che non puoi utilizzare mentre guidi.

Ad esempio, tutte le applicazioni di intrattenimento che, si spiega da solo il motivo, non puoi utilizzare con il veicolo in movimento. Anche provando ad aprire l’app un messaggio ti informerà dell’impossibilità di eseguirla finché è attivo Android Auto.

Per il resto, come detto, le novità sono poco evidenti all’occhio con la correzione di diversi bug e ottimizzazioni studiate per migliorare la stabilità dell’applicazione, comprese alcune problematiche che ogni tanto potevano mandare in crash Google Maps.