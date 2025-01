Android 16, il design dell'interfaccia audio potrebbe ricevere una bella rinfrescata

Non dovrebbe mancare molto alla prima beta di Android 16, quando – si auspica – debutteranno i prossimi, grandi cambiamenti in casa Google. Qualche anticipazione sembra tuttavia già essere trapelata, in particolare relativa al nuovo design per il cursore del volume che, in Android 16, potrebbe cambiare.

Il nuovo design dei controlli audio

Nelle ultime versione di Android, Google ha modificato il design del volume e del relativo pannello in più di un’occasione, mantenendo comunque sempre lo stesso aspetto di base. Con Android 16, sembra che i controlli riceveranno una restyling.

A scoprirlo è stato il portale Android Authority, che nell’ultima versione di anteprima per sviluppatori ha scoperto il design aggiornato, che meglio si allinea agli ultimi standard di Material Design applicati per altri cursori.

Ma come sono questi nuovi controlli? Per quanto riguarda quelli “veloci”, che compaiono premendo i tasti laterali, abbiamo sempre una barra verticale ma a segnalare il limite del volume sarà una piccola linea orizzontale – e non più un angolo arrotondato.

Aprendo l’intera interfaccia dei controlli, il design è molto simile: tutte le opzioni audio (media, chiamate, sveglia, notifiche) sono rappresentate orizzontalmente, mentre il volume è limitato da una barra verticale. In entrambi i casi, il volume è rappresentato da colori contrapposti: pieno quando segnala il valore attivo, vuoto il resto.

Il nuovo design, chiaramente, non altererà in alcun modo la funzionalità dei controlli, ma darà una bella rinfrescata all’intera interfaccia. Resta da vedere se debutterà effettivamente nelle build stabili di Android 16, oppure se dovremo attendere ancora prima di vederla in funzione.