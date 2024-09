Android 15 introduce il supporto finestre desktop come Windows

Buone notizie per chi cercava una gestione più pratica in stile laptop sui tablet del robottino verde. Infatti, gli utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento QPR 1 Beta 2 hanno scoperto una novità davvero molto interessante. In pratica, Android 15 introdurrà il supporto alle finestre desktop in puro stile Windows.

Quindi sarà l’utente a decidere come gestire un’app tramite finestra, proprio come si fa con Windows. Questo permetterà quindi di vivere un’esperienza molto libera con il proprio dispositivo. Basterà avviare la prima app in modalità finestra perché tutte le altre si aprano così. Un ottimo vantaggio quindi per sfruttare al massimo lo spazio.

Inoltre, sarà ottimo anche per chi cerca di sfruttare il proprio tablet in una maniera più vicina al laptop. In questo modo qualcuno potrebbe anche decidere di lasciare a casa il proprio notebook e sfruttare la massimo il proprio tablet, ora competo con la modalità delle finestre desktop in stile Windows. Purtroppo però, se non hai ricevuto la versione beta, dovrai aspettare l’uscita ufficiale di Android 15.

Android 15: come attivare la modalità finestra desktop

Sarai curioso di sapere quando arriverà ufficialmente il nuovo sistema operativo del robottino verde sul tuo dispositivo dopo aver saputo di questa novità, vero? Purtroppo sembra che ci vorrà un po’ di tempo per vedere Android 15 sui dispositivi Pixel. Si tratta di un ritardo che sei in grado di sopportare?

Invece di concentrarti su questo, dai un’occhiata con noi su come attivare la modalità finestra desktop. Vai su Impostazioni, poi su Opzioni sviluppatore e successivamente su Abilita la modalità Desktop Windowing. Per attivare le Opzioni sviluppatore devi andare su Impostazioni, Informazioni telefono e nel campo Numero Build fai tap 7 volte.

Se hai fatto tutto correttamente vedrai una frase di conferma e potrai così attivare la modalità finestra desktop su Android 15. Resta sintonizzato per sapere quando arriverà il nuovo sistema operativo sui dispositivi.